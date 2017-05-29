Водія убитого Вороненкова 12 годин допитували російські спецслужби
"Водій напередодні перетинає кордон Білорусі, доїжджає до Гомеля. Блокпост в Гомелі. Зупиняють цього водія, і туди викликаються (гомельським блокпостом) нібито прикордонники... Приїжджає два автобуси з ФСБшниками, нашого водія крадуть", - розповіла вдова Вороненкова Марія Максакова в ефірі українського телеканалу ZIK.
Як стверджує Максакова, водія її чоловіка допитували протягом 12 годин в Брянській області РФ.
"Після цього мені будуть говорити, що наші російські спецслужби або ФСБ не мають ніякого відношення до всього того, що сталося?", - зазначила вдова Вороненкова.
Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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