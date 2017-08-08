Водія, який на смерть збив дівчинку на Осокорках, заарештували на два місяці з альтернативою застави

Шевченківський районний суд Києва заарештував на 60 діб з альтернативою внесення 504 тис. грн застави 32-річного водія Chevrolet Lacetti, який п'яним на Осокорках збив двох малолітніх дітей, одна з яких померла.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Рішення про можливе оскарження в апеляційному порядку постанови суду в частині визначення застави буде вирішено після вивчення тексту постанови та мотивів її прийняття.

Нагадаємо, що 6 серпня у Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 р.н., які йшли узбіччям. У результаті 9-річна дівчинка померла дорогою до лікарні, іншу дівчинку з численними переломами було госпіталізовано до лікарні. За словами свідків, водій рухався зі сторони "шлюзів", почав обганяти потік автомобілів на повороті, після чого різко повернувся в свій ряд, від чого його автомобіль почало кидати в різні боки, а потім і зовсім вилетів з дороги.

Після зіткнення з дітьми, він хотів зловити таксі, щоб втекти з місця аварії, але люди його затримали. Тест на стан алкогольного сп'яніння водія показав 2,23 проміле.

7 серпня прокуратура повідомила чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.