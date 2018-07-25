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Водію Hummer, який збив на смерть дівчинку, оголосили ще одну підозру

Повідомлення про підозру вручено підозрюваному у присутності його адвоката
Водію автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, додатково оголосили про підозру за залишення місця ДТП.
Водію Hummer, який збив на смерть дівчинку, оголосили ще одну підозру Фото: з відкритих джерел

"Наразі дії водія кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексуУкраїни, а саме за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України", - повідомляє прокуратура міста Києва у Facebook.

Вказується, що повідомлення про підозру вручено підозрюваному у присутності його адвоката.

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Додамо, що за попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського.

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25 07 2018 20:33
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