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10 01 2017 13:13

Водохреща у "Парку Київська Русь"

Зігрітися після зимового купання можна буде у корчмі смачним трав'яним чаєм або глінтвейном
На свято Водохреща, 19 січня, у "Парку Київська Русь" чекають всіх, хто хоче доторкнутися до стародавніх слов'янських традицій святкування.
Водохреща у "Парку Київська Русь"
Фото: parkkyivrus.com Зображення 1 / 7 Використовуйте клавіші для перегляду

Гостей чекає театралізоване дійство "На Йордані", що оповідає біблійну історію про житіє Іоанна Хрестителя. Доповнить програму традиційний різдвяний вертеп, все ще актуальний до завершення січневого циклу свят.

І найголовніше святкове дійство: хресний хід до місцевого Смарагдового озера і купання у ньому всіх охочих. Традиційний водохресний ритуал буде не просто зануренням у воду, це буде реконструкція Водохресного обряду за всіма правилами, які існували колись у Древній Русі. 19 січня води озера освятить священик. А зігрітися після зимового купання можна буде у корчмі смачним трав'яним чаєм або глінтвейном.

Додадуть святкового колориту веселі хороводи, катання на конях і санях, давньослов'янські рухливі ігри.

 

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 80 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com.

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