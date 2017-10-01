Водохреща у "Парку Київська Русь"
Гостей чекає театралізоване дійство "На Йордані", що оповідає біблійну історію про житіє Іоанна Хрестителя. Доповнить програму традиційний різдвяний вертеп, все ще актуальний до завершення січневого циклу свят.
І найголовніше святкове дійство: хресний хід до місцевого Смарагдового озера і купання у ньому всіх охочих. Традиційний водохресний ритуал буде не просто зануренням у воду, це буде реконструкція Водохресного обряду за всіма правилами, які існували колись у Древній Русі. 19 січня води озера освятить священик. А зігрітися після зимового купання можна буде у корчмі смачним трав'яним чаєм або глінтвейном.
Додадуть святкового колориту веселі хороводи, катання на конях і санях, давньослов'янські рухливі ігри.
Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 80 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.
Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com.
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