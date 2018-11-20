Водоканали заявляють, що Україна може залишитися без водопостачання

Сума коштів, яка потрібна для реконструкції підприємств водопостачання та водовідведення України становить близько 40 млрд доларів

Кабінет міністрів виключив з проекту закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" кошти, передбачені для фінансування програми "Питна вода України", яка була прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011 році.

"Законом було передбачене фінансування цієї Програми на суму біля 3 млрд гривень за рахунок Державного бюджету. На жаль, за всі попередні роки було виділено лише 208 млн грн. Станом на сьогоднішній день знос мереж, споруд та обладнання систем водопостачання та водовідведення в Україні становить понад 50%, значно збільшилася кількість аварій та втрати води", - повідомляє асоціація "Укрводоканалекологія" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ситуацію ускладнює також те, що підприємствам галузі не відшкодовано близько 2,5 млрд гривень різниці в тарифах. Крім того, зросли ціни на електроенергію, реагенти, пальне, майже вдвічі зросли податки.

За підрахунками експертів, сума коштів, яка потрібна для реконструкції підприємств водопостачання та водовідведення України становить близько 40 млрд доларів.

"Якщо не вжити термінових заходів для підтримки складного водопровідно-каналізаційного господарства, вже в найближчому майбутньому можна поставити під загрозу надання в Україні послуг централізованого водопостачання та водовідведення", - заявляє Асоціація.

"Укрводоканалекологія" від імені водоканалів звернулася з офіційним листом до голови Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів, де просить не допустити доведення до колапсу водопровідно-каналізаційної галузі та ініціювати внесення необхідних змін до проекту Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік".

Нагадаємо, що у Верховну Раду внесли доопрацьований до другого читання законопроект №9000 про державний бюджет України на 2019 рік.