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Водолази знайшли "чорну скриньку" літака Ту-154, який розбився в Чорному морі

Інші два бортові самописці поки не знайдені
В ході пошукових робіт водолази виявили один з бортових самописців на місці катастрофи російського літака Ту-154, що впав у Чорне море.
Водолази знайшли "чорну скриньку" літака Ту-154, який розбився в Чорному морі Фото:112.ua

"В ході пошукових робіт під кабіною літака виявлена одна "чорна скринька". Параметричний самописець піднято з води. Найближчим часом літак з "чорною скринькою" вилітає з Сочі до Москви, де буде здійснюватися його розшифровка фахівцями Міноборони", - повідомляє ТАСС.

Також зазначається, що інші два бортові самописці знаходяться у хвостовій частині літака і поки не знайдені.

Крім того повідомляється, що наразі однією з основних версій катастрофи є попадання сторонніх предметів у двигун.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Відзначається, що можливою причиною катастрофи Ту-154 у Чорному морі могли бути технічний стан або помилка пілотів.

Втім, фахівці переконані, що помилка пілотування не могла стати причиною катастрофи літака Ту-154 Міністерства оборони Росії.

Врешті-решт, у Чорному морі виявили фюзеляж літака Міноборони РФ Ту-154.

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27 12 2016 08:58
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