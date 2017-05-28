Водопостачання в Красногорівці після ранкового обстрілу відновили, – ДСНС
Про це повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".
"В результаті артобстрілу був пошкоджений водопровід діаметром 280 мм без водопостачання залишилися 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі, але станом на 17 годин водопостачання відновлено. Водопостачання працює, все в порядку, пошкоджений тільки каналізаційний самоточний колектор діаметром 560 мм", – сказала прес-секретар.
За її словами, руйнування в місті досить масштабні. Створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.
Рятувальники вже розібрали основні завали в будівлі школи №2.
Також на місці працюють піротехніки.
"У той же час, потреби в розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає", – додала Бахал.
Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, вранці бойовики обстріляли Красногорівку. Кількість поранених становить вісім осіб.
Через ранковий обстріл частина міста залишилась без водопостачання.
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