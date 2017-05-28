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Водопостачання в Красногорівці після ранкового обстрілу відновили, – ДСНС

Потреби в розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає
У місті Красногорівка Донецької області, яке вранці обстріляли бойовики, повністю відновили водопостачання.
Водопостачання в Красногорівці після ранкового обстрілу відновили, – ДСНС Красногорівка. Фото: rbc.ua

Про це повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".

"В результаті артобстрілу був пошкоджений водопровід діаметром 280 мм без водопостачання залишилися 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі, але станом на 17 годин водопостачання відновлено. Водопостачання працює, все в порядку, пошкоджений тільки каналізаційний самоточний колектор діаметром 560 мм", – сказала прес-секретар.

За її словами, руйнування в місті досить масштабні. Створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.

Рятувальники вже розібрали основні завали в будівлі школи №2.

Також на місці працюють піротехніки.

"У той же час, потреби в розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає", – додала Бахал.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, вранці бойовики обстріляли Красногорівку. Кількість поранених становить вісім осіб.

Через ранковий обстріл частина міста залишилась без водопостачання.

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28 05 2017 19:10
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