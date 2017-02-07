Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Води в Авдіївці вистачить на чотири доби, – ДСНС

Ремонт було заплановано на сьогодні
В Авдіївці створено запас води у міському резервуарі в обсязі, якого вистачить на чотири доби.
Води в Авдіївці вистачить на чотири доби, – ДСНС Фото:Reuters

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 2 липня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кубометрів, якого достатньо на 4 доби", – йдеться в повідомленні.

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників було заплановане на 2 липня.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій 1 липня сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою близько 22 тис. мешканців у Авдіївці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2017 22:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.