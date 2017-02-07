Води в Авдіївці вистачить на чотири доби, – ДСНС Ремонт було заплановано на сьогодні

В Авдіївці створено запас води у міському резервуарі в обсязі, якого вистачить на чотири доби.

Фото:Reuters

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. "Станом на 7:00 2 липня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кубометрів, якого достатньо на 4 доби", – йдеться в повідомленні. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників було заплановане на 2 липня. Нагадаємо, внаслідок бойових дій 1 липня сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою близько 22 тис. мешканців у Авдіївці.

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