CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Авдіївці створено запас води у міському резервуарі в обсязі, якого вистачить на чотири доби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Води в Авдіївці вистачить на чотири доби, – ДСНС
Ремонт було заплановано на сьогодні
Фото:Reuters
Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7:00 2 липня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кубометрів, якого достатньо на 4 доби", – йдеться в повідомленні.
Проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників було заплановане на 2 липня.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій 1 липня сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою близько 22 тис. мешканців у Авдіївці.
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02 07 2017 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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