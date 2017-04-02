Води в Авдіївці залишилося на 3-4 дні, - очільник міської ВЦА

Наразі відфільтрованої води в Авдіївці залишилось на 3-4 запуски.

Воду в міста по централізованому водогону подають по годинах, приблизно раз на добу. По закінченню міських запасів питною і технічною водою місцевих мешканців буде забезпечувати Державна служба з надзвичайних ситуацій, - заявив голова міської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, повідомляє "Радіо Свобода".

Окрім того, додав він, ремонтні роботи на пошкоджених лініях електропередач досі тривають. За даними ДСНС, тривають роботи також і на центральній теплотрасі.

Зазначимо, ремонтні бригади в суботу розпочали відновлення енергопостачання Авдіївки, однак змушені були припинити роботи через обстріл.

Бойовики продовжують масований обстріл по всі лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.