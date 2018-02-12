Воєнний стан: Іноземним журналістам пояснили, як потрапити до анексованого Криму

Отримати лист-погодження від Мінінформполітики можна після звернення до територіальних органів Державної міграційної служби України

На період дії воєнного стану доступ іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму діятиме за оновленими правилами.

Відповідно до оновленої інструкції погодження в’їзду іноземних журналістів на територію Криму, в'їзд здійснюється за паспортним документом та наявністю спецдозволу.

"Спецдозвіл – документ, який дає право іноземному журналісту в’їхати в Крим та виїхати з нього. Є одноразовим, для наступного відвідування Криму необхідно отримувати новий спецдозвіл", - повідомили у Мінінформполітики України.

Даний дозвіл є дійсним протягом зазначеного у заяві документально підтвердженого строку, який не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та має враховувати термін, необхідний для виїзду за межі України (не менше 3 робочих днів).

Отримати лист-погодження від Мінінформполітики можна після звернення до територіальних органів Державної міграційної служби України.

"Для цього іноземний журналіст має звернутись до МІП з наступними документами: заява за встановленим шаблоном, оригінал підтверджувального листа редакції ЗМІ, що містить дані про журналіста та мету відвідування Криму; копія та оригінал журналістського посвідчення (оригінал після пред’явлення повертається), оригінал паспорту (після пред’явлення повертається)", - уточнили в МІП.

Електронні копії зазначених документів можна заздалегідь надіслати на адресу tarabukin@mip.gov.ua.

"Заява розглядається протягом кількох робочих днів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.

Також, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.