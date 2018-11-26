Воєнний стан не вплине на виплату пенсій, зарплат і соцдопомоги, - Розенко
"Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, у повному обсязі і без жодних обмежень", - заявив Розенко.
Він зазначив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат українцям.
"Прошу зупинитися усіх "всьопропальщиків" у поширенні зради, дезінформації та кремлівських фейків", - додав міністр.
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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
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