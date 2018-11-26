Воєнний стан не вплине на виплату пенсій, зарплат і соцдопомоги, - Розенко

За його словами, наразі багато спекуляцій щодо впливу можливого запровадження воєнного стану на систему соціальних виплат у державі

Віце-прем'єр-міністр-міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що можливе введення в України воєнного стану не вплине на виплату пенсій, заробітних плат та соціальних платежів.

"Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, у повному обсязі і без жодних обмежень", - заявив Розенко.

Він зазначив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат українцям.

"Прошу зупинитися усіх "всьопропальщиків" у поширенні зради, дезінформації та кремлівських фейків", - додав міністр.

Читайте також: Що таке воєнний стан і як зміниться життя кожного українця