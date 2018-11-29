Воєнний стан в Україні: На Сумщині заборонять полювати і обмежать продаж алкоголю

Через введення воєнного стану в Сумській області діятимуть певні обмеження

В Сумській області внаслідок запровадження воєнного стану заборонять полювання і обмежать продаж алкоголю.

Інформацію повідомив голова облдержадміністрації Микола Клочко, інформує UA: Суми.

Чиновник виділив такі пункти:

· буде заборонено без документів перебувати в відповідній прикордонній зоні;

· заборона на аеро-, фото та відео зйомку без погодження з військовими частинами;

· обмеження продажу алкогольних напоїв (з 23-ї години до 6-ї);

· буде заборонено продаж алкогольних напоїв військовим;

· введена заборона на полювання в прикордонних районах;

· вилучати компʼютери не будуть, лише засоби зв’язку, якщо буде необхідність;

· мобілізації поки не буде.

За його словами, загони територіальної оборони готові до роботи в всій області.

Нагадаємо, що в понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

у Міноборони запевнили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.