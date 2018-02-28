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Волкер допускає пом'якшення санкцій проти Росії

Волкер зазначив відсутність поточного прогресу в досягненні миру на Донбасі
Якщо Росія посприяє досягненню миру на сході України, західні країни можуть трохи послабити обмежувальні заходи. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Західні країни можуть послабити санкції проти Росії, якщо Москва посприяє досягненню миру на Донбасі.
Волкер допускає пом Фото: youtube.com

Про це заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає РИА Новости.

З його слів, можливо лише незначне пом'якшення обмежувальних заходів, але навіть це може стати цінним фактором у відносинах РФ і США, тому що продемонструє їхню здатність домовлятися.

При цьому Волкер зазначив відсутність поточного прогресу в досягненні миру на Донбасі, зокрема, через розбіжності позицій сторін у питанні введення миротворчого контингенту ООН.

Спецпредставник Держдепу засумнівався в можливості повномасштабних військових дій на Донбасі: "Україна - це набагато стійкіша країна, ніж може здатися".

Волкер також підкреслив, що "США не дозволять Росії приєднати нові території України".

Раніше, Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.
 
Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.
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28 02 2018 06:20
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