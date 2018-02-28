Волкер допускає пом'якшення санкцій проти Росії
Про це заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає РИА Новости.
З його слів, можливо лише незначне пом'якшення обмежувальних заходів, але навіть це може стати цінним фактором у відносинах РФ і США, тому що продемонструє їхню здатність домовлятися.
При цьому Волкер зазначив відсутність поточного прогресу в досягненні миру на Донбасі, зокрема, через розбіжності позицій сторін у питанні введення миротворчого контингенту ООН.
Спецпредставник Держдепу засумнівався в можливості повномасштабних військових дій на Донбасі: "Україна - це набагато стійкіша країна, ніж може здатися".
Волкер також підкреслив, що "США не дозволять Росії приєднати нові території України".
Раніше, Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ за декілька тижнів.
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