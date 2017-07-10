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Волкер і Сурков обговорили перемир'я на Донбасі

Вони зустрілися в Белграді
Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зустрівся з помічником президента РФ Владиславом Сурковим щодо перемир'я на сході Україні у Белграді (Сербія).
Волкер і Сурков обговорили перемир Фото: novynarnia.com

Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіця Дачич, пише ВВС Україна.

За словами Дадича, ця зустріч є "показником зміни та покращення зовнішньополітичної позиції Сербії".

На думку сербських ЗМІ, зустріч відбувається у Сербії, тому що Сурков є у санкційних списках і не може в'їжджати до країн ЄС.

Сербія підтримує територіальну цілісність України, але відмовляється приєднатись до санкцій ЄС проти РФ. 

21 серпня Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську. Згодом сторони повідомили, що зустріч мала "ознайомлювальний" характер: проходила за зачиненими дверима і тривала близько трьох годин.

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07 10 2017 20:40
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