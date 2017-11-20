Волкер і Сурков знову проведуть переговори в грудні
"Чергова зустріч - остання цього року - запланована в грудні і готується заздалегідь в одній з країн Євросоюзу", - пвідомляє російське агентство "Интерфакс" з посиланням на обізнане анонімне джерело. Однак Сурков перебуває під санкціями Євросоюзу і не може в'їжджати на його територію.
На зустрічі продовжать обговорювати питання введення миротворців на Донбас.
"Питання забезпечення безпеки, як і раніше, є основною неврегульованою перешкодою для реалізації політичного сценарію. А втім, учасники переговорів ініціюють різні підходи до впровадження спільних принципів стабілізації ситуації: по-різному бачать модальності присутності контингенту ООН у зоні конфлікту, хоча і мають єдине бачення цілей місії. Тому їм належить довести позиції до компромісного сценарію", - розповіло джерело агентства.
Нагадаємо, що Сурков і Волкер зустрічалися 21 серпня в Мінську, а також двічі в Белграді - 7 жовтня і 13 листопада. На останній зустрічі вони обговорювали поточний стан справ у дипломатичній сфері стосовно зусиль з припинення бойових дій на Донбасі, але не змогли дійти до єдиної позиції. Проте була домовленість продовжити пошук компромісу.
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