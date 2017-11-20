Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Волкер і Сурков знову проведуть переговори в грудні

Ці переговори будуть останніми цього року
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков у грудні проведуть чергову зустріч.
Волкер і Сурков знову проведуть переговори в грудні Фото: novynarnia.com

"Чергова зустріч - остання цього року - запланована в грудні і готується заздалегідь в одній з країн Євросоюзу", - пвідомляє російське агентство "Интерфакс" з посиланням на обізнане анонімне джерело. Однак Сурков перебуває під санкціями Євросоюзу і не може в'їжджати на його територію.

На зустрічі продовжать обговорювати питання введення миротворців на Донбас.

"Питання забезпечення безпеки, як і раніше, є основною неврегульованою перешкодою для реалізації політичного сценарію. А втім, учасники переговорів ініціюють різні підходи до впровадження спільних принципів стабілізації ситуації: по-різному бачать модальності присутності контингенту ООН у зоні конфлікту, хоча і мають єдине бачення цілей місії. Тому їм належить довести позиції до компромісного сценарію", - розповіло джерело агентства.

Нагадаємо, що Сурков і Волкер зустрічалися 21 серпня в Мінську, а також двічі в Белграді - 7 жовтня і 13 листопада. На останній зустрічі вони обговорювали поточний стан справ у дипломатичній сфері стосовно зусиль з припинення бойових дій на Донбасі, але не змогли дійти до єдиної позиції. Проте була домовленість продовжити пошук компромісу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2017 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.