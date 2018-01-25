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Волкер каже, що війну на Донбасі можна зупинити за 12 місяців

Волкер вважає, що війну на Донбасі можна зупинити за 12 місяців
Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер вважає, що бойові дії на сході України можна закінчити за рік.
Волкер каже, що війну на Донбасі можна зупинити за 12 місяців Фото: delfi.lt

"Ми хочемо побачити мир і закінчення боїв. Ми прагнемо бачити усіх громадян України в спокої та безпеці. Це могло б стати базою для початку повного виконання Мінських угод. І всього цього можна досягти за 12 місяців", - сказав Волкер в інтерв'ю BBC.

Він також зазначив, що рівень насильства на сході України істотно зріс у 2017 році.

"Ми бачили різке збільшення кількості порушень положення про припинення вогню у порівнянні з попередніми двома роками. І це відбувається за участю сил, які контролює та інструктує Росія", - сказав Волкер.

"Ми запропонували Україні оборонне озброєння. Наприклад, протитанкову зброю. Її можна використовувати лише якщо на вас йдуть танки. І досить невеликі обсяги поставок, порівняно з кількістю танків, що Росія розмістила на сході України... Безумовно, все це озброєння не ефективне для наступальних операцій і ескалації конфлікту. Але я сподіваюся, що наш крок демонструє наявність серйозної політичної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - додав спецпредставник США щодо України.

Він також підкреслив, що Україна, будучи самостійною країною, має право захищати себе від агресії і шукати допомоги в інших країн, "щоб закрити прогалини в своїй обороні".

"У Києва є такі прогалини. США та інші країни намагаються допомогти їх закрити", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, Курт Волкер прибув з візитом в Україну. У середу, 24 січня, Волкер обговорив із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим законопроект про реінтеграцію Донбасу. Пізніше Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.

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