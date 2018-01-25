Волкер каже, що війну на Донбасі можна зупинити за 12 місяців
"Ми хочемо побачити мир і закінчення боїв. Ми прагнемо бачити усіх громадян України в спокої та безпеці. Це могло б стати базою для початку повного виконання Мінських угод. І всього цього можна досягти за 12 місяців", - сказав Волкер в інтерв'ю BBC.
Він також зазначив, що рівень насильства на сході України істотно зріс у 2017 році.
"Ми бачили різке збільшення кількості порушень положення про припинення вогню у порівнянні з попередніми двома роками. І це відбувається за участю сил, які контролює та інструктує Росія", - сказав Волкер.
"Ми запропонували Україні оборонне озброєння. Наприклад, протитанкову зброю. Її можна використовувати лише якщо на вас йдуть танки. І досить невеликі обсяги поставок, порівняно з кількістю танків, що Росія розмістила на сході України... Безумовно, все це озброєння не ефективне для наступальних операцій і ескалації конфлікту. Але я сподіваюся, що наш крок демонструє наявність серйозної політичної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - додав спецпредставник США щодо України.
Він також підкреслив, що Україна, будучи самостійною країною, має право захищати себе від агресії і шукати допомоги в інших країн, "щоб закрити прогалини в своїй обороні".
"У Києва є такі прогалини. США та інші країни намагаються допомогти їх закрити", - зазначив Волкер.
Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, Курт Волкер прибув з візитом в Україну. У середу, 24 січня, Волкер обговорив із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим законопроект про реінтеграцію Донбасу. Пізніше Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.
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