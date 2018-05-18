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Волкер: На Донбасі між собою воюють етнічні росіяни

Місцеве населення на Донбасі – це в основному етнічні росіяни, які говорять російською, зазначив Волкер
Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що у війні на Донбасі з обох сторін беруть участь етнічні росіяни.
Волкер: На Донбасі між собою воюють етнічні росіяни Фото: youtube.com

Він зазначив, що стосовно ситуації на сході України у президента РФ Володимира Путіна є орієнтири і можливості представити себе в кращому світлі".

"Наприклад, встановлення миру в Україні, зупинка боїв між етнічними росіянами за обидві сторони конфлікту – це те, що Путін міг би висунути на передній план. Але це повинно початися з вибору Москви", – сказав Волкер в інтерв'ю "BBC Україна".

За його словами, "місцеве населення на Донбасі – це в основному етнічні росіяни, які говорять російською".

"І якщо Росія хоче допомогти російськомовним людям, вона повинна почати з виведення своїх військ з цієї території", – заявив спецпредставник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, що спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що окуповані Росією території вже не повернуться до складу України.

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18 05 2018 08:40
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