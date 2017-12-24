Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Волкер наполягає на збереженні антиросійських санкцій

За його словами, помилково вважати, що конфлікт на сході України послабився
2017 рік став найбільш кровопролитним з початку конфлікту на Донбасі, тому тиск на Росію потрібно зберігати.
Волкер наполягає на збереженні антиросійських санкцій Фото: dw.com

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю італійській газеті La Stampa.

"Дуже важливо, щоб вони (санкції) лишалися в силі доки існують причини, через які їх запровадили. Ключовою умовою є виконання Мінських угод, їх провал є сильною мотивацією. Дуже важливо, щоб США і Європа були єдині у своїй позиції з цього питання", - наголосив Волкер.

За його словами, помилково вважати, що конфлікт на сході України послабився.

"2017-й був найбільш жорстким роком. Кількість порушень перемир’я збільшилася, кількість загиблих мирних жителів найвища з початку боїв", - зазначив спецпредставник Держдепу.

"Потрібно зберігати тиск. Росіяни повинні змусити свої сили дотримуватися перемир’я і відвести зброю. Ми прагнемо досягти домовленості, за якою Москва відводить свої сили і дозволяє блакитним шоломам ООН зайняти позиції для забезпечення безпеки", - сказав Волкер.

Питання анексії Криму, за його словами, це довгострокова проблема.

"Ми не можемо визнати анексію. Я не думаю, що Росія невдовзі погодиться повернути Крим, тому нам потрібна тривала політика невизнання і збереження санкцій", - наголосив Волкер.

Зазначимо, Курт Волкер не думає, що поставки американського озброєння в Україну приведуть до ескалації конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство торгівлі США включило до чорного списку дві російські оборонні компанії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2017 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.