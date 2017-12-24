Волкер наполягає на збереженні антиросійських санкцій
Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю італійській газеті La Stampa.
"Дуже важливо, щоб вони (санкції) лишалися в силі доки існують причини, через які їх запровадили. Ключовою умовою є виконання Мінських угод, їх провал є сильною мотивацією. Дуже важливо, щоб США і Європа були єдині у своїй позиції з цього питання", - наголосив Волкер.
За його словами, помилково вважати, що конфлікт на сході України послабився.
"2017-й був найбільш жорстким роком. Кількість порушень перемир’я збільшилася, кількість загиблих мирних жителів найвища з початку боїв", - зазначив спецпредставник Держдепу.
"Потрібно зберігати тиск. Росіяни повинні змусити свої сили дотримуватися перемир’я і відвести зброю. Ми прагнемо досягти домовленості, за якою Москва відводить свої сили і дозволяє блакитним шоломам ООН зайняти позиції для забезпечення безпеки", - сказав Волкер.
Питання анексії Криму, за його словами, це довгострокова проблема.
"Ми не можемо визнати анексію. Я не думаю, що Росія невдовзі погодиться повернути Крим, тому нам потрібна тривала політика невизнання і збереження санкцій", - наголосив Волкер.
Зазначимо, Курт Волкер не думає, що поставки американського озброєння в Україну приведуть до ескалації конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство торгівлі США включило до чорного списку дві російські оборонні компанії.
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