Волкер назвав "Північний потік-2" повністю політичним проектом

Він наголосив, що у разі вживання заходів щодо газопроводу потрібно бути дуже обережними, щоб не було конфлікту інтересів

Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину в обхід України "Північний потік 2" є повністю політичним проектом, а не комерційним.

Про це на "Українському ланчі" в межах 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки у Мюнхені заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер, відповідаючи на питання голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, пише "Громадське".

Глава "Нафтогазу" спитав, чи можуть США запровадити санкції проти Росії, щоб завадити будувати газопровід (оскільки представники Німеччини відхрестилися від відповідальності, пославшись на комерційну складову та рішення окремих компаній), та що має зробити український народ, щоб переконати Сполучені Штати ввести обмежувальні заходи.

"По-перше, я хочу сказати, "Північний потік 2" це повністю політичний проект, а не комерційний. Якщо ви хочете робити комерційний проект, то ви знайдете найдешевший механізм, щоб постачати газ, але це не найдешевший варіант. Я думаю, що це великий механізм впливу на Євросоюз", - сказав Волкер.

Він наголосив, що у разі вживання заходів щодо газопроводу потрібно бути дуже обережними, щоб не було конфлікту інтересів.

"Якщо Євросоюз хоче диверсифікувати енергетичний ринок, він має враховувати, що немає інший джерел передачі газу. Я вважаю, що ми маємо правильно судити про ідею санкцій третьої країни. Ми ведемо бізнес з якоюсь країною і Євросоюз це ухвалив, ми маємо бути дуже обережні, бо інакше це будуть спільні інтереси США і Євросоюзу", - додав Волкер.

Нагадаємо, наприкінці січня компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу Nord Stream, заявила, що Німеччина дозволила будівництво газопроводу "Північний потік – 2" у її територіальних водах.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.