Волкер назвав ситуацію на сході України міждержавним конфліктом
"У випадку з Україною те, що ми бачимо – це не етнічний конфлікт, це не місцевий конфлікт, це не громадянська війна, це не конфлікт між росіянами та українцями. Це конфлікт між державою і державою", – наголосив Волкер на спеціальній сесії щодо України у рамках щорічної конференції ОБСЄ 26 червня, повідомляє "Радіо Свобода".
"Це конфлікт, в якому РФ розміщує свої сили на території України. Її звинуватили в анексії Криму – незаконній анексії, яку, на мою думку, ніхто з держав не визнає. І щось подібне відбулося у східній Україні", – підкреслив представник Держдепу.
Для вирішення цієї проблеми США пропонують – разом з Францією, Німеччиною, Україною та іншими країнами – розгорнути миротворчі сили ООН, які створять безпечну ситуацію на Донбасі і забезпечать умови, за яких можуть бути виконані Мінські угоди, зазначив він.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують РФ у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці". За час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей, за даними ООН.
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