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Волкер оголосив вимоги Вашинготона до миротворчої місії на Донбасі

За словами Волкера, ті обриси мандату місії, які запропонувала Росія, лише поглибили би конфлікт
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.
Волкер оголосив вимоги Вашинготона до миротворчої місії на Донбасі Фото: dw.com

Про це він заявив у коментарі журналістам на полях конференції Yalta European Strategy, пише "Українська правда".

"Зараз відкритий шлях до діалогу та для узгодження справжньої миротворчої місії. Тієї, яка би відповідала за безпеку на всій території. Тієї, яка би контролювала український бік російсько-українського кордону. Тієї, яка би забезпечувала зберігання та моніторинг важкого озброєння. Я думаю, що така місія задовольняла би всі інші вимоги і відкрила шлях до політичного регулювання", – заявив він.

Курт Волкер також наголосив, що діалог про створення такої місії став можливим завдяки тому, що росіяни, які до того категорично відмовлялися від ідеї миротворців, змінили свою позицію.

"Те, що Росія запропонувала миротворців – це крок вперед, оскільки до того Росія була категорично проти. Однак ті обриси мандату місії, які запропонувала Росія, лише поглибили би конфлікт. Миротворча місія, розміщена вздовж контактної лінії, захищала би миротворців, а не людей. Вона не дала би доступ до українсько-російського кордону", – пояснив спецпредставник США.

Нагадаємо, підрозділи Нацгвардії України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, зокрема на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер заявив, що шлях введення миротворчого контингенту ООН на Донбас буде складним.

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16 09 2017 20:00
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