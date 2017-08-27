Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер підтвердив розгляд передачі летальної зброї Україні.

Про це Волкер заявив в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, адміністрація президента США "серйозно розглядає" зміну своєї позиції і передачу летальної зброї Україні.

"Продовжує чи ні адміністрація Трампа політику адміністрації Обами? Поки немає нової політики. Але розмови ведуться на дуже високому рівні. Звичайно, рішення буде за президентом", – сказав Волкер.

Про перспективу російсько-американських відносин, якщо не буде знайдено рішення українського питання, Волкер сказав, що відносини між США і Росією є важливими, проте вони будуть зіпсовані, якщо не буде знайдено рішення кризи в Україні.

За словами дипломата, при збереженні нинішнього стану справ ситуація буде погіршуватися, і в підсумку дипломатичні та економічні відносини з Росією будуть заморожені.

Крім того, Волкер заявив, що ситуація на Донбасі не поліпшується.

"Є, можливо, зростаюче відчуття, що конфлікт сам по собі стає гірше і продовжить ставати гірше до тих пір, поки ми не зробимо що-небудь", – сказав Волкер.

Раніше Волкер заявив, що Росія нарешті визнає, що окуповані райони Донбасу треба повернути Україні.

"Потрібно чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там військової техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними доповіддю ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йде саме від російської сторони. Не всі, але велика частина", – зазначив Волкер.

Нагадаємо, голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн напередодні візиту глави Пентагону Джеймса Меттіса до Києва закликав президента США Дональда Трампа надати Україні оборонну допомогу.

Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.

Надання летальної зброї Україні може стати "смертельною помилкою" США, пише американський експерт Майкл Кофман у статті для New York Times, опублікованій у п’ятницю, 25 серпня.