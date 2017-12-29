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Волкер планує в січні зустрітися із Сурковим

Волкер готовий знову зустрітися з помічником російського президента
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер планує зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у січні наступного року.
Волкер планує в січні зустрітися із Сурковим Фото: novynarnia.com

Про це представник Держдепу повідомив в інтерв'ю Эху Москвы.

"Вона ще не призначена, я сподіваюся, що вона відбудеться в січні. Ми зараз намагаємося знайти дату, яка підійде нам обом", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, в українському МЗС вважають, що формат переговорів, який вівся між Куртом Волкером і Владиславом Сурковим, був одним з найефективніших у цьому році.

Ідея Вашингтона, за словами Волкера, полягає в формуванні "справжньої миротворчої місії ООН", яка матиме свободу пересування по всьому Донбасу та доступ до українсько-російського кордону. Крім того, у місії не має бути російського персоналу. 

Він уточнив, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 4 листопада обговорював цю ідею з президентом України Петром Порошенком. Волкер, своєю чергою, запропонував Москві план Вашингтона з цього питання на своїй зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 13 листопада.

Посольство США в Росії повідомило, що на них відбулося всестороннє обговорення поточного стану справ у дипломатичній сфері стосовно зусиль для припинення бойових дій на Донбасі.

Агентство ТАСС, зі свого боку, з посиланням на Суркова повідомляє, що на переговорах порушували питання миротворчої місії для Донбасу.

"Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - 29 абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Небагато, звичайно. Але все-таки три - не нуль. Краще, ніж нуль", - сказав помічник президента Росії.

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