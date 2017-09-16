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Волкер планує в жовтні обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України з Сурковим

Спецпредставник Держдепу хоче обговорити з помічником Путіна безпеку українських громадян незалежно від національності або релігії
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомив про майбутню зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим у жовтні.
Волкер планує в жовтні обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України з Сурковим Фото: tvrain.ru

"Я відвідав лінію конфлікту в Авдіївці ... я сподіваюся, що знову відвідаю місця на українській стороні ... Що стосується іншого боку лінії розмежування, .. тут треба домовлятися з тими людьми, і ось чому я зустрічався з паном Сурковим, і в жовтні знову буду зустрічатися з ним. Сподіваюся, що я буду на окупованій території і колись буде відновлено український суверенітет на цій території", – сказав він під час 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? і що це означає для України?" в Києві в суботу, пише "Інтерфакс-Україна".

Згодом Волкер розповів журналістам, що на майбутній у жовтні зустрічі з Сурковим обговорить питання відновлення територіальної цілісності і безпеку України.

"Теми, які буду обговорювати з містером Сурковим, – це відновлення української територіальної цілісності і суверенітету, безпека українських громадян незалежно від національності або релігії", – сказав він.

Спецпредставник Держдепу також зазначив, що Росія "на папері" підписалася під цими принципами, оскільки вони містяться в Мінських угодах.

Нагадаємо, попередня зустріч помічника президента РФ Владислава Суркова зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером у Мінську мала ознайомчий характер.

За словами Волкера, для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська і гарантувати людям безпеку.

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