Волкер показав відео, на якому російські конвої в'їжджають до України
"На цих кадрах, знятих спецмоніторинговою місією ОБСЄ, конвої вантажівок незаконно в'їжджають в Україну з Росії. Нагадаємо, дії Росії заблокували ефективну роботу місії з моніторингу кордону, і російські сили постійно перешкоджають СММ ОБСЄ відвідувати кордон", - заявив Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Це ще один спосіб, яким Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на підтримку миру", - додав Волкер.
СММ ОБСЄ підтверджує, що її безпілотний літальний апарат (БПЛА) дальнього радіуса дії зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд.
"7 серпня о 22:15 БПЛА виявив колону з 8 шестиколісних вантажівок із критими брезентом вантажними відсіками, що рухалася на схід дорогою біля н. п. Чистякове (непідконтрольний урядові, 62 км на схід від Донецька). Поблизу н. п. Манич, що приблизно за 3,5 км від кордону між Україною та Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, яка проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону, яка рухалася в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією цією ж ґрунтовою дорогою", - йдеться у повідомленні.
Раніше, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна має право відкривати вогонь на власній території.
Нагадаємо, в липні місія ОБСЄ в своєму звіті повідомила, що бойовики обмежують пересування спостерігачів і не дають спілкуватися з медиками. На думку СММ, від членів наглядової місії, ймовірно, приховують жертви серед мирного населення.
Крім того, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними німецького телеканалу ARD, документи російській стороні, ймовірно, передав співробітник місії.
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