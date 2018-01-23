Волкер скасував поїздку на Донбас

Була також запланована зустріч на вечір з президентом України Петром Порошенко

Запланована на 24 січня поїздка представника США у справах України Курта Волкера на Донбас не відбудеться у зв’язку з погодними умовами.

"Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі", - розповіли в американському посольстві у коментарі Voanews.

Волкер 23 січня вже обговорив ситуацію в зоні АТО з начальником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком та гуманітарні питання з міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом.

Була також запланована зустріч на вечір з президентом України Петром Порошенко.

Через два дні у розкладі Волкера переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.