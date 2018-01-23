ПОЛІТИКА НОВИНИЗапланована на 24 січня поїздка представника США у справах України Курта Волкера на Донбас не відбудеться у зв’язку з погодними умовами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Волкер скасував поїздку на Донбас
Була також запланована зустріч на вечір з президентом України Петром Порошенко
Фото: delfi.lt
"Ймовірно такої поїздки не буде, він перебуватиме в Києві… погодні умови несприятливі", - розповіли в американському посольстві у коментарі Voanews.
Волкер 23 січня вже обговорив ситуацію в зоні АТО з начальником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком та гуманітарні питання з міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом.
Була також запланована зустріч на вечір з президентом України Петром Порошенко.
Через два дні у розкладі Волкера переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.
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23 01 2018 23:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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