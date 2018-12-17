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Волкер скасував заплановану на грудень зустріч з Сурковим

Спецпредставник США вирішив відкласти зустріч, поки РФ не звільнить українських моряків
Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер скасував заплановану на грудень у Москві зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим через російську агресію в Керченській протоці.
Волкер скасував заплановану на грудень зустріч з Сурковим Фото: novynarnia.com

"Я запропонував приїхати з візитом до Москви цього місяця. Я готувався до цієї поїздки, коли Росія атакувала українські кораблі в Чорному морі", - сказав Волкер.

Він нагадав, що через такий акт агресії президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Волкер додав, що вирішив вчинити так само і відкласти свою зустріч, поки Росія тримає в полоні українських моряків.

Як повідомляли, зустріч Трампа і Путіна повинна була відбутися "на полях" саміту G20 в Аргентині, який проходив з 30 листопада по 1 грудня, однак в останній момент Трамп її скасував. У Буенос-Айресі президенти провели лише "неформальну бесіду" під час обідньої програми саміту, а в Вашингтоні заявили, що тільки-но інцидент у Керченській протоці буде врегульовано, зустріч зможе відбутися.

Нагадаємо, найближчим часом Волкер має намір відвідати Київ і один із українських портів у Чорному морі. Раніше він анонсував посилення санкцій проти РФ кожні місяць-два.

Зазначимо, Європейський Союз планує направити оціночну місію з оцінки потреб регіонів, що постраждали від агресії Російської Федерації в Азовському морі, на початку 2019 року.

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17 12 2018 17:53
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