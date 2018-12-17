Волкер скасував заплановану на грудень зустріч з Сурковим
"Я запропонував приїхати з візитом до Москви цього місяця. Я готувався до цієї поїздки, коли Росія атакувала українські кораблі в Чорному морі", - сказав Волкер.
Він нагадав, що через такий акт агресії президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Волкер додав, що вирішив вчинити так само і відкласти свою зустріч, поки Росія тримає в полоні українських моряків.
Як повідомляли, зустріч Трампа і Путіна повинна була відбутися "на полях" саміту G20 в Аргентині, який проходив з 30 листопада по 1 грудня, однак в останній момент Трамп її скасував. У Буенос-Айресі президенти провели лише "неформальну бесіду" під час обідньої програми саміту, а в Вашингтоні заявили, що тільки-но інцидент у Керченській протоці буде врегульовано, зустріч зможе відбутися.
Нагадаємо, найближчим часом Волкер має намір відвідати Київ і один із українських портів у Чорному морі. Раніше він анонсував посилення санкцій проти РФ кожні місяць-два.
Зазначимо, Європейський Союз планує направити оціночну місію з оцінки потреб регіонів, що постраждали від агресії Російської Федерації в Азовському морі, на початку 2019 року.
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