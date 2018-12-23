Волкер вважає ймовірним звільнення Росією українських моряків ще до Різдва

"Всі ми закликаємо Росію зробити це як жест доброї волі"

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.

"Я думаю, це ймовірно. Всі ми закликаємо Росію зробити це як жест доброї волі. І, я сподіваюсь, вони переймаються тим, щоби не погіршити ситуації, тож ми можемо отримати певний імпульс", - сказав Волкер.

Він нагадав про нещодавню розмову президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель, у якій російський лідер "послався на так званий законний процес всередині Росії, який, звісно, не є законним".

"Утім, навіть, якщо він послався на законний процес, через який мають пройти моряки, ми сподіваємося, що це буде зроблено якомога швидше, якщо докладати зусиль. Але найголовніше - це звільнити моряків якнайшвидше. В ідеалі - до Різдва", - наголосив спецпредставник Держдепу.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.