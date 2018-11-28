Волкер закликав посилити тиск на Росію

"Ті, хто має бізнес в Криму, не повинні мати можливості займатися бізнесом в Євросоюзі"

У зв'язку з ескалацією конфлікту між Росією та Україною США закликають європейців послідовно перевіряти виконання чинних санкцій.

Про це в середу, 28 листопада, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сказав в інтерв'ю DW.

"Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій. На цю мить діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді?", - зазначив Волкер.

За його словами, концепція санкцій полягає в тому, що ті, хто має бізнес в Криму, не повинні мати можливості займатися бізнесом в Євросоюзі.

"Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належно", - зазначив спецпредставник США.

На запитання про те, чи можливі санкції у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", Волкер звернув увагу на дискусію, яка триває в Німеччині щодо цього. На його думку, це відображає занепокоєння США стосовно проекту.

"Занепокоєння стосовно того, що це суто геополітичний проект Росії - постачати газ на Захід в обхід України та інших держав у Східній Європі, водночас збільшуючи тиск і розширюючи прямий бізнес з партнерами в Західній Європі. Як бачимо, причини призупинити цей проект існують", - зазначив Волкер.

Американський дипломат нагадав, що США завжди пропонували переглянути проект будівництва газопроводу.

На запитання про загрозу війни України з Росією Волкер зазначив: "Ми, звичайно, не хочемо ні жодних великих військових конфліктів, ні війни з Росією. Це було б катастрофою для України, якби це сталося".

Потрібна деескалація і "сильна оборонна позиція", щоб стримувати будь-яку подальшу агресію з російського боку, зазначив Волкер. На його думку, це може створити необхідні передумови для вирішення проблем, яких наразі немає".

Нагадаємо, що спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував інцидент із захопленням українських кораблів в Азовському морі.