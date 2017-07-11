Волкер: замороження конфлікту на Сході України дорого коштуватиме Росії

Спецпред США зазначив, що альтернатива - це "коли Росія виведе свої сили і сприятиме розміщенню миротворців ООН"

Cпеціальний представник США щодо України Курт Волкер заперечує можливість перетворення ситуації на Донбасі на тривалий конфлікт.

"Росія має два варіанти дій на Донбасі. Якщо вони хочуть створити заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії, чи Придністров’ї, то це буде їм багато коштувати. Однак, якщо захочуть, вони це зроблять попри великі витрати", - заявив Курт Волкер, відповідаючи на запитання на брифінгу в Державному департаменті, пише "Голос Америки".

"Альтернатива – це коли Росія виведе свої сили і сприятиме розміщенню миротворців ООН, що принесе всім мир і дозволить просуватись у втіленні Мінського процесу. Це – другий сценарій", - наголосив Волкер.

Волкер заперечив можливість перетворення ситуації на тривалий конфлікт. "Міжнародна спільнота не хоче ще одного Кіпру, - наголосив він. - Не знаю скільки років вже є миротворці на Кіпрі. Не думаю, що цього хоче і Україна. Вона хоче відновити суверенітет на власній території і тому має стимули для втілення Мінських домовленостей".

Саме виконання політичних аспектів Мінських домовленостей вимагають росіяни під час переговорів, - повідомив Волкер.