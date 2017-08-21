Волкеру слід пам'ятати про роль Суркова у розпалюванні війни на Донбасі, - Wall Street Journal

Коли представник США Курт Волкер сяде за стіл переговорів з Владиславом Сурковим, щоб обговорити мир на Сході України, він повинен пам'ятати, що перед ним не просто дипломат

Сурков - впливовий радник Кремля, який зіграв одну з головних ролей у підтримці, організації і управлінні проросійськими силами в Донбасі.

Про це сьогодні пише лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal.

"Путін - це батько сепаратистів, а Сурков - нянька", - цитує видання колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка.

Офіційно Кремль заявляє, що підтримує мінські угоди, які повинні посприяти реінтеграції захоплених районів Донецької і Луганської областей з Україною. Насправді ж інтереси Росії виходять за межі цієї мети. В обмін на мир в Донбасі вона хоче отримати гарантію, що Київ не зблизиться із Заходом, а також скасування санкцій.

Один з колишніх ватажків проросійських бойовиків Олексій Александров сказав виданню, що сепаратистський наратив лишається козирем у великій геополітичній грі Кремля. Александров зараз переховується в Криму і вважає, що російська влада напряму усунула його від повноважень.

"Ми вручили їм ключі від міста, а вони викинули лідерів першої хвилі", - сказав екс-ватажок бойовиків.

За його словами, Сурков зіграв вирішальну роль в управлінні українськими районами, які були захоплені російськими силами. Він сформував керівництво і політичну структуру в Донбасі так, щоб бойовики перейшли під повний контроль Москви.

Також в серпні 2014 року саме Сурков влаштував передачу влади в так званій "ДНР" від московського піарника в руки місцевого підконтрольного бойовика. Це було потрібно для того, щоб створити ілюзію нібито війною керує не Москва.

Видання нагадує і про зустріч Суркова з заступником Держсекретарся США Вікторією Нуланд у 2016 році з метою пошуку завершення війни. Однак, їхній діалог був припинений, коли на президентських виборах переміг Дональд Трамп.

Нагадаємо, що на зустрічі Волкера і Суркова будуть обговорюватися, в тому числі, і питання звільнення українських політв'язнів.

23 серпня спецпредставник прилетить до Києва, щоб приєднатися до заходів за участю американського міністра оборони США Джеймса Меттіса і обговорити подальші кроки для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.