Volkswagen і Adidas відкинули претензії Клімкін щодо діяльності у Криму
"Звісно, бренди концерну Volkswagen дотримуються санкцій та виконують ухвалені рішення. Протилежні оцінки викликають у нас подив", – відповіли у прес-службі Volkswagen на запит DW.
Ще більш лаконічною була відповідь іншої німецької фірми, згаданої напередодні міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним:
"Adidas в принципі дотримується чинного законодавства", – повідомили у прес-службі спортивного концерну.
Критика від Клімкіна пролунала ввечері у середу під час прес-конференції з його німецьким колегою Зіґмаром Ґабріелем:
"Зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам, як от Volkswagen чи Adidas, Крим зараховувати до території Росії. Ми їх безумовно дістанемо не тільки політичними, але й юридичними методами"
У МЗС України DW поки не пояснили слова міністра.
Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у грудні 2017 року повідомило про виявлені факти роботи німецьких компаній у Криму – поштового оператора DHL Express, а також спортивних концернів Adidas і Puma. Наприклад, на сайті Adidas вказані адреси офіційних магазинів у Криму.
При цьому про приналежність півострова конкретній країні не зазначається.
Міністерство у Києві вважає, що це "суперечить політиці невизнання", передбаченій ухваленою у березні 2014 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН, а також санкціями з боку Європейського Союзу.
У грудні 2017 року ЄС продовжив дію економічних санкцій щодо Росії ще на півроку – до липня 2018-го.
Нагадаємо, що світові автомобільні бренди працюють в окупованому Росією Криму в обхід введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки санкцій за незаконне анексію півострова.
Зазначимо, за даними дослідження Інституту світової економіки в Кілі, Німеччина зазнала найбільших втрат в експорті через санкції ЄС, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні.
Додамо, що на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.
Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.
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