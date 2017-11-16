Volkswagen інвестує €10 млрд у виробництво електрокарів в Китаї

Завдяки державній підтримці для клієнтів при купівлі електрокарів Китай нині став найбільшим ринком електромобілів у світі

Німецький концерн Volkswagen (VW) планує великі інвестиції у виробництво електрокарів та "гібридних" автомобілів у Китаї. До 2025 року концерн має вкласти 10 мільярдів євро у розробку таких авто.

Про це повідомив у четвер, 16 листопада, очільник китайського підрозділу VW Йохем Гайцманн (Jochem Heizmann) на виставці автомобілів у Гуанчжоу, пише інформагенція dpa.

Ринок електрокарів розвивається в Китаї "швидше, ніж в інших частинах світу", зазначив представник концерну. До 2025 року VW спільно з китайськими партнерами планує вивести на ринок 40 нових моделей автомобілів з альтернативним двигуном.

До 2020-го Volkswagen планує продавати близько 400 тисяч електрокарів у Китаї щорічно, а з 2025 року - 1,5 мільйона електромобілів на рік.

Гайцманн висловив упевненість, що VW зможе виконувати квоту в 10 відсотків екологічних авто, яка набуде чинності в Китаї у 2019 році. Квота передбачає, що 10 відсотків усіх автомобілів, які вироблятимуть у цій країні або імпортуватимуть до КНР, мають бути електрокарами або "гібридами". З 2020-го року квота зросте до 12 відсотків.

Представник VW схвально відгукнувся про компроміс щодо квот на автомобілі з альтернативними двигунами, на який пішов уряд КНР. У вересні уряд оголосив, що квота на такі авто набуде чинності у 2019-му, а не 2018-му році, як остерігалися німецькі автовиробники.

Завдяки державній підтримці для клієнтів при купівлі електрокарів Китай нині став найбільшим ринком електромобілів у світі, зазначає dpa. Станом на кінець 2016 року китайські водії користувалися понад 500 тисячами автомобілів із альтернативними двигунами.

Нагадаємо, Volvo Car Group у липні оголосила, що з 2019 року всі нові моделі цієї марки матимуть електричну або гібридну версію.