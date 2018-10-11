Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар, - Reuters

Німецький автовиробник Volkswagen планує випустити найдешевший у світі електрокар.

"Volkswagen планує продавати електромобіль менше, ніж за 23 тисячі доларів", — повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело в компанії.

Зазначається, що новий електрокар буде коштувати на 12 тисяч доларів дешевше, ніж найдешевший наразі електромобіль — Tesla Model 3.

За інформацією видання, німецька компанія планує випустити 200 тисяч нових електрокарів.