НОВИНИНімецький автовиробник Volkswagen планує випустити найдешевший у світі електрокар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар, - Reuters
Німецька компанія планує випустити 200 тисяч нових електрокарів
Фото: megaobzor.com
"Volkswagen планує продавати електромобіль менше, ніж за 23 тисячі доларів", — повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело в компанії.
Зазначається, що новий електрокар буде коштувати на 12 тисяч доларів дешевше, ніж найдешевший наразі електромобіль — Tesla Model 3.
За інформацією видання, німецька компанія планує випустити 200 тисяч нових електрокарів.
Нагадаємо, електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, що були продані в Норвегії минулого року.
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10 11 2018 17:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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