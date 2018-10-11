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Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар, - Reuters

Німецька компанія планує випустити 200 тисяч нових електрокарів
Німецький автовиробник Volkswagen планує випустити найдешевший у світі електрокар.
Volkswagen випустить найдешевший у світі електрокар, - Reuters Фото: megaobzor.com

"Volkswagen планує продавати електромобіль менше, ніж за 23 тисячі доларів", — повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело в компанії.

Зазначається, що новий електрокар буде коштувати на 12 тисяч доларів дешевше, ніж найдешевший наразі електромобіль — Tesla Model 3.

За інформацією видання, німецька компанія планує випустити 200 тисяч нових електрокарів.

Нагадаємо, електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, що були продані в Норвегії минулого року.

 

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10 11 2018 17:31
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