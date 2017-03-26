СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер Володимир Кличко (64-4, 54 КО) розказав, що хотів би провести свій прощальний бій в Києві на стадіоні "Олімпійському".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Кличко хоче завершити кар`єру боєм в Києві
"Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій"
Фото:pravda.com.ua
За його словами, арена задовольняє всі вимоги для організації та проведення чемпіонських боїв та нічим не поступається кращим німецьким стадіонам, - повідомляє Сhampion.
"Але тут потрібно, аби збіглося кілька складових. Зі свого боку, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій", — додав він.
Нагадаємо, що 28 квітня Володимир Кличко вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа.
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26 03 2017 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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