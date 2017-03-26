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Володимир Кличко хоче завершити кар`єру боєм в Києві

"Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій"
Український боксер Володимир Кличко (64-4, 54 КО) розказав, що хотів би провести свій прощальний бій в Києві на стадіоні "Олімпійському".
Володимир Кличко хоче завершити кар`єру боєм в Києві Фото:pravda.com.ua

За його словами, арена задовольняє всі вимоги для організації та проведення чемпіонських боїв та нічим не поступається кращим німецьким стадіонам, - повідомляє Сhampion.

"Але тут потрібно, аби збіглося кілька складових. Зі свого боку, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій", — додав він.

Нагадаємо, що 28 квітня Володимир Кличко вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа.

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26 03 2017 20:30
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