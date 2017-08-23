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Володимир Кличко отримав нагороду "Приклад року"

Володимир Кличко отримав престижну нагороду за бій проти Ентоні Джошуа
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко отримав нагороду "Приклад року" від видання Bild.
Володимир Кличко отримав нагороду "Приклад року" Фото:pravda.com.ua

Як повідомляє портал Bild.de, українець був удостоєний цієї нагороди за бій проти Ентоні Джошуа в квітні цього року. На думку видання, не дивлячись на те, що Кличко цей поєдинок програв, він продемонстрував свої найкращі боксерські якості.

Сам українець після отримання нагороди запевнив, що вона змусила його задуматися над справжнім значенням слова "успіх". Про це повідомляє офіційний фан-клуб братів Кличків.

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"Сьогодні я відчуваю себе дещо незвично, оскільки вже не є чинним спортсменом, і, значить, можу довше залишатися на вечірці після церемонії.

Ніколи раніше не міг навіть уявити, що отримаю нагороду після поразки. Я переглянув значення слова "успіх". Ніколи раніше я не вигравав так багато, як зараз ", - сказав Кличко.

Раніше українець зробив послання своєму попередньому супернику Ентоні Джошуа, в якому заявив, що передає йому естафету після завершення кар'єри.

3 серпня легендарний український боксер Володимир Кличко вирішив завершити професійну кар'єру.

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23 08 2017 20:59
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