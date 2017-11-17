Володимир Кличко став лауреатом престижної німецької премії "Бембі"

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко став лауреатом престижної німецької премії BAMBI.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram та опублікував фотографію нагороди.

"BAMBI відпочиває також, як і перша частина моєї кар'єри. Я продовжу будувати наступну главу свого життя і, сподіваюся, вона буде такою ж успішною, як і перша", - написав Володимир.

Відзначимо, що "Бембі", що вручається з 1948 року - одна з найстаріших і найпрестижніших нагород світу. Лауреатами премії стають люди, які надихнули німецьку громадськість в поточному році.

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У різний час лауреатами премії ставали Майкл Джексон, Шакіра, Кейт Уінслет, Селін Діон, Мерайя Кері, Джорджіо Армані, Франц Беккенбауер. Цього року компанію українцеві в числі лауреатів складуть Клаудіа Шифер, Хью Джекман, Йоахім Гаук.

Нагадаємо, що 3 серпня легендарний український боксер Володимир Кличко вирішив завершити професійну кар'єру.