Володимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів за версією авторитетного американського видання
На першому місці рейтингу розташувався недавній кривдник Кличка Ентоні Джошуа, другий — американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер.
У виданні пояснили високу позицію Кличка, який поступився у двох своїх останніх поєдинках, тим, що він протягом 11 років був непереможеним, а також тим фактом, що йому вдалося захистити титул чемпіона світу 18 разів.
"Він зробив все, щоб виграти у Ентоні Джошуа та повернути два пояси в епічній битві", - описали бій Кличка проти Джошуа американські журналісти.
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Нагадаємо, в титульному поєдинку Джошуа переміг технічним нокаутом Володимира Кличка в 11-му раунді.
Після бою Кличко запевнив, що згоден продовжити кар'єру тільки заради реваншу проти Ентоні Джошуа.
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