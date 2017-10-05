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Володимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів за версією авторитетного американського видання

Кличко, як і раніше, вважається одним з кращих у світі
Американський спортивний портал ESPN включив українського суперважковаговика Володимира Кличка у трійку найсильніших боксерів дивізіону.
Володимир Кличко увійшов до трійки кращих боксерів за версією авторитетного американського видання Володимир Кличко. Фото: Reuters

На першому місці рейтингу розташувався недавній кривдник Кличка Ентоні Джошуа, другий — американський чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер.

У виданні пояснили високу позицію Кличка, який поступився у двох своїх останніх поєдинках, тим, що він протягом 11 років був непереможеним, а також тим фактом, що йому вдалося захистити титул чемпіона світу 18 разів.

"Він зробив все, щоб виграти у Ентоні Джошуа та повернути два пояси в епічній битві", - описали бій Кличка проти Джошуа американські журналісти.

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Нагадаємо, в титульному поєдинку Джошуа переміг технічним нокаутом Володимира Кличка в 11-му раунді.

Після бою Кличко запевнив, що згоден продовжити кар'єру тільки заради реваншу проти Ентоні Джошуа.

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10 05 2017 20:38
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