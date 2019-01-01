Зеленський оголосив, що йде в президенти, - ВІДЕО Канал "1+1" показав новорічне звернення президента Петра Порошенка вже після 00:00

Комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

Володимир Зеленський. Фото: joinfo.ua

Про це Зеленський оголосив в ефірі телеканалу "1+1". Зазначимо, що "1+1" показав новорічне звернення президента Петра Порошенка вже після 00:00, а перед самим Новим роком транслював звернення Зеленського. Раніше, один з засновників студії "Квартал-95" Володимир Зеленський повідомив, чи балотуватиметься у президенти на майбутніх виборах 2019 року.

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