ПОЛІТИКА НОВИНИКомік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський оголосив, що йде в президенти, - ВІДЕО
Канал "1+1" показав новорічне звернення президента Петра Порошенка вже після 00:00
Володимир Зеленський. Фото: joinfo.ua
Про це Зеленський оголосив в ефірі телеканалу "1+1".
Зазначимо, що "1+1" показав новорічне звернення президента Петра Порошенка вже після 00:00, а перед самим Новим роком транслював звернення Зеленського.
Раніше, один з засновників студії "Квартал-95" Володимир Зеленський повідомив, чи балотуватиметься у президенти на майбутніх виборах 2019 року.
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01 01 2019 00:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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