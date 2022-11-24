Володимир Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Ради Безпеки ООН, скликаного після ракетних ударів по Україні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Ради Безпеки ООН, скликаного після ракетних ударів по Україні.

«Пані та панове! Серед вас – представники держави, яка нічого не пропонує світу, окрім терору, дестабілізації та дезінформації. Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого. Саме тому я наголошую ще раз: настав час підтримати українську формулу миру! У світі не має залишитися жодної можливості для терору! Саме тому ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає. Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно. Я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя! Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору».

Також Володимир Зеленський закликав експертів ООН приїхати до України та особисто проінспектувати українські об'єкти критичної інфраструктури, а Радбез ООН - підтримати раніше презентовану ним українську формулу миру.

У середу, 23 листопада, росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Через це Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.