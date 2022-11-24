Володимир Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Ради Безпеки ООН, скликаного після ракетних ударів по Україні.
«Пані та панове! Серед вас – представники держави, яка нічого не пропонує світу, окрім терору, дестабілізації та дезінформації. Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого. Саме тому я наголошую ще раз: настав час підтримати українську формулу миру! У світі не має залишитися жодної можливості для терору! Саме тому ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає. Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно. Я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя! Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору».
Також Володимир Зеленський закликав експертів ООН приїхати до України та особисто проінспектувати українські об'єкти критичної інфраструктури, а Радбез ООН - підтримати раніше презентовану ним українську формулу миру.
У середу, 23 листопада, росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Через це Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill
- Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe