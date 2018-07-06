Володимира Василенка призначили аудитором НАБУ

Верховна Рада України призначила Володимира Василенка на посаду аудитора НАБУ за парламентською квотою.

"За" проголосували народних депутатів.

Як пише LB.ua, парламент вибирав між двома рекомендованими профільним комітетом кандидатурами. Другим був Томас Файерстоун - колишній прокурор США і партнер компанії Baker McKenzie.

Спершу парламент провів рейтингове голосування. Кандидатура Василенко набрала 272 голоси, Файєрстоуна - 208 голосів.

82-річний правозахисник Володимир Василенко раніше працював суддею в міжнародному суді ООН і представником України в Раді ООН з прав людини. Ряд опозиційних депутатів вважають, що Василенко буде "ручним" аудитором Банковій.

У коментарі LB.ua Василенко заявив, що він спілкується з деякими людьми з Адміністрації Президента.

"Деякі з них були моїми учнями, деякі працювали зі мною", - сказав він. У той же час Василенко запевнив, що тиснути на нього ніхто не зможе.

Згідно ст. 26 закону "Про Національне антикорупційне бюро України", щорічно проводиться незалежна оцінка ефективності діяльності агентства, в тому числі шляхом випадкового аудиту кримінальних проваджень. Цей аудит проводить комісія з трьох чоловік, яких щорічно визначає Президент, Верховна Рада і Кабмін. Раніше свого представника призначив Кабмін.

Незадовільні результати аудиту можуть стати підставою для звільнення керівництва НАБУ.

Нагадаємо, що глава НАБУ Артем Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро не боїться аудиту.