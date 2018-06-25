Володимиру Балуху погіршало, – адвокат

За словами адвокатки українця Володимира Балуха, який голодує в ув'язненні в окупованому Криму, Ольги Дінзе, стан її підзахисного погіршився.

Про це Дінзе повідомила 25 червня після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, інформує "Крим.Реалії".

"У нього дуже сильні болі в області грудей і подлопаточних м'язів. Швидше за все, сталося защемлення нерва", – сказала Дінзе.

Вона зазначила, що через стан здоров'я Балух відмовився йти на прогулянку, оскільки "просто фізично не зміг цього зробити". Крім того, за словами активіста, в засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення він також не зміг би взяти участь.

Як повідомила Дінзе, Володимир Балух продовжує голодування в заявленому форматі: не вживає їжу, тільки п'є воду. Також адвокатка додала, що активіста перевели в нову камеру. За словами Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".

Нагадаємо, сьогодні у Сімферополі мали розглядати клопотання захисту Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення по "справі про патрони", однак судове засідання перенесли на 5 липня, оскільки Балуха не змогли доставити до суду. Причина – відсутність дозволу "Роздольненського суду".

16 січня 2018 року "Роздольненський районний суд" засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів у "справі про патрони". Суд в окупованому Криму визнав Балуха винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдено на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.