Володимиру Балуху погіршало, – адвокат
Про це Дінзе повідомила 25 червня після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, інформує "Крим.Реалії".
"У нього дуже сильні болі в області грудей і подлопаточних м'язів. Швидше за все, сталося защемлення нерва", – сказала Дінзе.
Вона зазначила, що через стан здоров'я Балух відмовився йти на прогулянку, оскільки "просто фізично не зміг цього зробити". Крім того, за словами активіста, в засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення він також не зміг би взяти участь.
Як повідомила Дінзе, Володимир Балух продовжує голодування в заявленому форматі: не вживає їжу, тільки п'є воду. Також адвокатка додала, що активіста перевели в нову камеру. За словами Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".
Нагадаємо, сьогодні у Сімферополі мали розглядати клопотання захисту Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення по "справі про патрони", однак судове засідання перенесли на 5 липня, оскільки Балуха не змогли доставити до суду. Причина – відсутність дозволу "Роздольненського суду".
16 січня 2018 року "Роздольненський районний суд" засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів у "справі про патрони". Суд в окупованому Криму визнав Балуха винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдено на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.
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