Волонтери АТО вимагають звільнення заарештованих керівників "ОГХК"

Як заявляють волонтери, "Руслан Журило і Юрій Перцев з 2014 року є чинними членами батальйону оборони міста Жовті Води. Тільки завдяки їх безпосередній участі було забезпечено гідне фінансування робіт, проведених волонтерською організацією"

Волонтери з Координаційного центру оборони і допомоги армії м. Жовті Води вимагають звільнення заарештованих менеджерів "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК") Руслана Журило і Юрія Перцева.

"Завдяки Руслану Журилу і Юрію Перцева, "з нуля" були створені цілі підрозділи, бази, відновлена ​​боєготовність бригад. Українській армії поставлена ​​сучасна амуніція, техніка і обладнання. Такі підрозділи як "Дніпро-1", "Азов", ПС, "Госпітальєри" ПС 17, 25, 93, 54, Бригади ЗСУ, 39, 40, 74, полки ЗСУ і багато інших змогли якісно виконувати свої завдання, завдяки допомозі нашого волонтерського центру", - йдеться у відкритому листі.

"Нами відремонтовано, реконструйовано та повернуто в стрій більше 50-ти одиниць бронетехніки, 7 санітарних комплексів, які щомісяця дають можливість провести гігієнічні процедури майже 20-ти тисячам українських солдатів, були поставлені перші безпілотники", - стверджують автори документа.

Заслуги членів Координаційного центру оборони і допомоги армії були відзначені нагородами Президента України, прем'єр-міністра, міністра МВС, губернатора Дніпропетровської області в 2014 р, а також нагородами інших громадських організацій, нагадують волонтери.

"Звинувачення НАБУ - не більше ніж голослівні припущення. Подібними діями НАБУ підриває віру в позитивні зміни в нашій країні. Ми вимагаємо випустити затриманих Руслана Журила і Юрія Перцева і дати їм можливість захищати свою честь і гідність, згідно з Конституцією України. Ми вимагаємо не лити бруд на людей, які своїми діями протягом останніх років допомагали відроджувати обороноздатність Української Армії!", - йдеться в листі.

Як відомо, 25 січня 2017 Національне антикорупційне бюро України затримало в.о. голови правління ПАТ "ОГХК" Руслана Журила і ще двох менеджерів, висунувши їм підозру в фінансових зловживаннях. Рішенням судді Солом'янського райсуду Києва Олександра Бобровника затримані були арештовані на два місяці.

Захист менеджерів "ОГХК" заявив про фальсифікацію справи проти них і відсутність доказів. У самій компанії підкреслили успішність роботи нового менеджменту після того, як в 2014 р держава повернула собі контроль над титановими комбінатами.

"Прибуток збільшився в 1274 рази (з 530 тис. грн в 2014 р до 675,5 млн грн в 2016 р) Відрахування до бюджетів усіх рівнів зросли в 48,7 рази - з 16 млн. грн. до 779,3 млн. грн. Вся діяльність "ОГХК" прозора і постійно контролюється державою", заявила прес-служба. Також вона зазначила, що в 2015 році "ОГХК" успішно пройшла міжнародний аудит KPMG - компанії зі світової "топ-четвірки".

ПАТ "ОГХК" є найбільшим в країні виробником титанової сировини.