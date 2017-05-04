Волонтери оприлюднили дані російських танкістів, що воюють на Донбасі, - ДОКУМЕНТИ

Спираючись на дані наказів, збережених Дорошенком, відомо, що після виконання завдань угруповання "Південь" в розташування частини живими повернулися не всі

Даний матеріал відкриває серію публікацій InformNapalm, в яких будуть продемонстровані зведені дані розвідки відкритих джерел (OSINT), підтверджені закритими конфіденційними даними, витягнутими з комп'ютерних систем начальника штабу розвідувального батальйону 136-ї омсбр ВС РФ (в / ч 63354).

Закрита частина інформації для зведеного аналізу була ексклюзивно надана волонтерам InformNapalm хактивістом Українського кіберальянса (UkrainianCyberAlliance, UCA і "КіберХунти"). Про це йдеться в матеріалах міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Джерело закритих даних

Дорошенко Олег Володимирович, 27.10.1984 року народження. Станом на середину 2014 року обіймав посаду начальника штабу розвідувального батальйону 136-ї омсбр ВС РФ (в / ч 63354), знаходився в званні капітана ВС РФ.

Став об'єктом досліджень хактивістом UCA після перебування на Донбасі, де заходив в свій особистий поштову скриньку з комп'ютера начальника розвідувального управління 2-го Армійського корпусу терористичної організації "ЛНР". На Донбасі знаходився у відрядженні в період, імовірно, з осені 2014 го до зими 2015 року.

Докладні установчі дані Олега Дорошенко

Зареєстрований за адресою: г.Волгоград, вулиця Бібліотечна, будинок 7, квартира 153.

У 2007 році закінчив Новосибірське вище військове командне училище (НВВКУ). Сторінка в соціальній мережі: https://vk.com/id99564543. Номери мобільних телефонів, актуальних на середину 2016 року: +79610705866, +79069999472.

Особисті фото, фото паспорта і документів:



Фото: InformNapalm



Фото: InformNapalm



Фото: InformNapalm



Фото: InformNapalm

Які дані розкрив капітан Дорошенко

Отримано документальне підтвердження факту перекидання військовослужбовців з Буйнакську (в / ч 63354) до кордону з Україною в серпні 2014 року, зокрема в населений пункт Поповка (Кам'янський район Ростовської області РФ), що всього в 18 км від Ізварине (Краснодонський (нині Сорокинський) район, Луганська область, Україна).

В офіційних наказах, які зберігає Дорошенко, чітко розділені параграфи про вибуття і прибуття військовослужбовців з полігонів і відряджень, в госпіталі і відпустки. Відправлення же в Поповку проводилася згідно бойового розпорядженням начальника штабу військової частини 47084 № 015 від 12.08.2014.

За номером частини числиться управління 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ (Республіка Північна Осетія - Аланія, місто Владикавказ). Її командиром на той момент був Гурульов Андрій Вікторович. Нагадаємо, що Гурульов проходить в рамках розслідування Генеральної прокуратури України за фактом злочинів проти основ національної безпеки України. Відрядження військовослужбовців з Буйнакську супроводжувалася особистою присутністю і керівництвом командира військової частини №63354 гвардії полковника лебідки Михайла Борисовича, що підтверджується наказом по стройовій частині №198 від 23.08.2014 строком до 06.09.2014. Документи для ознайомлення: наказ № 198 від 23.08.2014 - вибуття командира наказ № 213 від 06.09.2014 - ПРИБУТТЯ командира Докладні установчі дані Михайла Лебідки Михайло Лебідка - досить цікава особистість з великим командним досвідом і кар'єрою.

Фото: InformNapalm "З лютого по травень 2010 року тимчасово виконував обов'язки командира 138-ї гвардійської окремої мотострілкової бригади (в / ч 02511) в селищі Кам'янка Ленінградської області. На трохи більше тримісячний період його командування припав ряд інцидентів, через які Лебідка був знятий з посади: побиття групи новобранців п'яними сержантами, обстріл екіпажем танка Т-80 спостережної вишки, що спричинило смерть двох офіцерів. до Кам'янки лебідки командував військовою частиною в Струга Червоних Псковської області. з 1 грудня 2011 по грудень 2012 року був приз ен начальником Об'єднаного штабу Спільних миротворчих сил в Придністров'ї. З 2013 року командує 136-й омсбр в Буйнакську", - йдеться в публікації. "Серпень 2014 року запам'ятався важкими боями, які могли привести до повної поразки бандформувань російських бойовиків. У цьому місяці йшли бої в районі Луганського аеропорту. Українські військові в розпорядженні сил для того, щоб просунутися до державного кордону України і закрити її для російських колон техніки і боєприпасів . Не дивно, що російське командування вирішило перекинути великі сили у вигляді зведених бригадно-тактичних груп різних військових частин для посилення терористів. З розкритої пошти капітана Дорошенко команда InformNapalm отримала дані про те, що група Буйнакську військовослужбовців в прикордонному з Україною населеному пункті Поповка Кам'янського району налічувала близько 500 осіб у складі розвідників, танкістів, артилеристів і ін. У наказах по військовій частині за літо - осінь 2014 роками поняття "службове відрядження "було викладено в новій редакції -" виконання завдань у складі угруповання військ (сил) "Південь" на території Ростовської області". Підставою для цього, як ми вже згадували вище, стало бойове розпорядження, а в деяких випадках - телеграми начальника штабу 58-ї армії. Саме це поняття об'єднує документацію по знайденим і поміченим нами в Україні військовослужбовцям з Буйнакську", - відзначають автори матеріалу.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm Серед наказів згадується ще одне бойове розпорядження командувача 58-ю армією, від 10.08.2008 № 10. У ньому використовується формулювання "виконання бойового завдання в Республіці Південна Осетія з примусу Республіки Грузія до миру". Це ще раз говорить, що розпорядження носять саме бойовий, а не навчальний характер. Військовослужбовці 136-ї омсбр ВС РФ відповідно до наказів приступили до виконання бойових завдань у складі угруповання військ "Південь" з зазначених дат за категоріями відповідно: 25.07.2014 - батальйон матеріального забезпечення; 02.08.2014 - зв'язківці; 16.08.2014 - артилеристи; 17.08.2014 - танкісти. "Ця публікація є вступною в циклі матеріалів. За нею піде розкриття повних списків військовослужбовців 136-ї омсбр з поданням інформації про нагороджених і загиблих внаслідок виконання бойових завдань за розпорядженням командування ЮВО РФ. Примітно, що багато прізвища з цих списків раніше вже фігурували в OSINT -расследованіях або окремих повідомленнях ЗМІ, що доповнює загальну доказову базу військових злочинів РФ. Нижче представлений список танкістів, які вибули на виконання завдань у складі угруповання військ (сил) "Ю "На території Ростовської області згідно з наказом №190 від 15.08.2014. В таблиці проведена деталізація з зазначенням сторінки профілю військовослужбовця в соціальній мережі, його особистого номера (зазначеного в наказах на зарахування), звання, точного найменування посади, а також дані посилання на OSINT -расследованіе, в якому цей військовослужбовець згадувався в контексті російського вторгнення в Україну або в зв'язку з отриманням нагороди за бойові заслуги в мирний час", - йдеться в розслідуванні.

"Нижче представлені зв'язки соціальних профілів VKontakte танкістів 136-й омсбр (червоні точки) з загальними друзями (чорні точки). У правій колонці зафіксовані імена, прізвища та id: перейти на Сторінки клубка соціальних зв'язків. Зліва в пошуковому полі можна ввести прізвище конкретного військовослужбовця і подивитися, з ким він пов'язаний", - пояснюють автори матеріалу.



Фото: InformNapalm

"Завдяки інформації з наказів про відправку Буйнакську танкістів в 2014 році в прикордонний з Україною район ми не тільки підтвердили вже представлену інформацію, а й знайшли інших нагороджених за участь у війні проти України:

Васильєв Олександр Віталійович, командир 1-го танкового взводу 2-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений орденом Мужності. Бродников Максим Віталійович, командир танка 1-го танкового взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю Суворова. Чубарєв Євген Іванович, командир танка 2-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю Суворова. Огорелков Денис Михайлович, командир танка 3-ої танкової роти танкового батальйону, нагороджений медалями Суворова і "За відвагу". Бузовський Михайло Михайлович, командир танка 2-го взводу 3-ої танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю "За відвагу". Сегеда Геннадій Володимирович, старший механік-водій відділення управління взводу зв'язку танкового батальйону, також отримав медалі. Кобяков Прокопій Прокопович, механік-водій 3-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю Суворова. Зайцев Дмитро Андрійович, командир танка 1-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, нагороджений медаллю "За відвагу". Тіжанкін Сергій Валерійович, старший механік-водій 2-го взводу 1-ї танкової роти танкового батальйону, отримав медаль "За відвагу". Загуменнов Микола Миколайович, механік-водій 1-го танкового взводу 2-ї танкової роти танкового батальйону, за даними російських ЗМІ, нагороджений медаллю Суворова.



Фото: InformNapalm



Фото: InformNapalm



Фото: InformNapalm

"Крім того, в представленій таблиці є дані і на російського військовослужбовця Маракасова Віталія Веніаміновича, любителя робити Селфі на Донбасі. Його фото російського вторгнення в Луганську область на танках Т-90А увійшли в ряд OSINT-розслідувань InformNapalm, а також були використані в книзі "Донбас у вогні". Завдяки закритим наказам встановлена ​​точна посаду Маракасова: гранатометчик 3-го мотострілецького відділення 3-го мотострілецького взводу 7-ї мотострілецької роти 3-го мотострілецького батальйону 136-ї омсбр ВС РФ. Можливо, у наведеній вище таблиці можуть бути і ті, хто опублікував відео вторгнення на танках Т-90А в районі населеного пункту Новосвітлівка, Луганська область (відео було знайдено в соціальній мережі блогером-розслідувачем Askai). Таким чином, ми зібрали інформацію про 73 Буйнакську військовослужбовців танкового батальйону в / ч 63354, включаючи 26 "медалістів", - відзначають автори публікації. "Вантаж 200" з Донбасу Спираючись на дані наказів, збережених Дорошенком, відомо, що після виконання завдань угруповання "Південь" в розташування частини живими повернулися не всі. Як відзначав InformNapalm в попередній публікації, було відомо тільки про смерть командира танка управління 1-ї танкової роти танкового батальйону Ведерникова Олександра Ігоровича (ЕХ-763258, 30.06.1993 р.н.), який також згадується в наказі №190 від 15.08.2014 про груповий відправці в прикордонну Поповку 17.08.2014. На підставі іншого наказу командира військової частини 63354, за №235 від 01.10.2014, Ведерников Олександр, як і ще один військовослужбовець, Кузнєцов Олег Вікторович (Х-+261642), з 02.09.2014 виключені зі списку особового складу військової частини 63354 та зняті з всіх видів забезпечення в зв'язку зі смертю.

Ціна мовчання для родичів



Фото: InformNapalm



Фото: InformNapalm

"Командою InformNapalm був знайдений профіль подружжя Олега Кузнєцова, Ніни, його тещі, Тетяни Сімакіну, і матері, Інеси Кузнєцової. Батьки Олега проживають в пос.Гірей Краснодарського краю за адресою: вул.Леніна, 241, контактний телефон батька Віктора - 89604843026, дружина Ніна проживає в місті Кропоткін. у соціальних профілях родичів Олега Кузнєцова немає жодної згадки про його смерті, як у випадку з матір'ю другого загиблого, Ведерникова. Тільки деякі пости матері говорять про втрату близької людини. Виходячи з даних наказу №235 ціна мовчання включає:

для дружини капітана Кузнєцова Олега - щорічну матеріальну допомогу за 2014 рік у розмірі одного окладу грошового утримання; грошове забезпечення за серпень 2014 року в повному обсязі; щомісячну премію за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків за серпень 2014 року в повному обсязі;

одноразова допомога членам сім'ї в рівних частках, затверджене наказом міністра оборони Російської Федерації від 06.05.2012 №1100 - дружині, батька й матері капітана Кузнєцова в зв'язку зі смертю.



Фото: InformNapalm

Ті ж виплати згідно з наказом були передбачені і матері Ведерникова - Лайсан Фатхелбаяновні. За наказом Ведерников Олександр, який проходить військову службу за призовом, з 28.08.2014 прийняв посаду командира танка. Сума його забезпечення, згідно військової облікової спеціальності, становила лише 17 тисяч рублів. Ось за такі копійки вмирали російські військовослужбовці, надіслані на виконання злочинних наказів.

Окремі параграфи з документів Дорошенка описують стан захисту державної таємниці у військовій частині: "стан режиму секретності під час проведення робіт з відомостями, що становлять державну таємницю, і захисту інформації від несанкціонованого доступу на об'єктах обчислювальної техніки з урахуванням усунення, виявлених порушень і недоліків оцінюється - задовільно". Думаємо, злив Дорошенка цього не підтверджує", - йдеться в матеріалі. "Таким чином, надані раніше OSINT-докази участі 136-й омсбр ВС РФ з Буйнакську в військових діях в Україні знайшли документальне підтвердження. Ці матеріали увійдуть до складу доказової бази для майбутніх не тільки міжнародних, але і, як нам здається, внутрішньоросійських судів, коли заговорять навіть таблички на могилах безглуздо загиблих російських військових. Нижче ви знайдете посилання на файловий архів пошти Дорошенко. У ньому багато інформації, що стосується 136-ї бригади, включаючи списки особового складу окремого розвідувального батальйону. Винятком є ​​накази, які все ще аналізуються волонтерами InformNaplam і будуть використані в подальших матеріалах (посилання для скачування архіву файлів без наказів)", - роблять висновок автори розслідування.

Нагадаємо, Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm ідентифікувало в рядах незаконного збройного формування Сомалі, що діє на Донбасі, військовослужбовця залізничних військ російської армії.