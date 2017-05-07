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Volvo з 2019 року матимуть версію з електричним двигуном

Шведи поки що не говорять про повну відмову від ДВЗ
Volvo Car Group у середу оголосила, що з 2019 року всі нові моделі цієї марки матимуть електричну або гібридну версію.
Volvo з 2019 року матимуть версію з електричним двигуном Фото: Reuters

Шведська компанія заявила, що бере курс на електрифікацію своїх автомобілів. У 2019-2021 роках Volvo Car планує представити п'ять нових моделей - три Volvo і дві Polestar, кожну з яких можна буде придбати в компонуванні з електричним двигуном, - повідомляє Reuters.

Polestar буде окремим брендом, який продаватиме винятково потужні електромобілі й конкуруватиме з Tesla і Mercedes AMG.

У релізі компанії сказано, що це "означає історичний кінець автомобілів, у яких є тільки двигун внутрішнього згоряння".

Це, втім, не означає, що Volvo повністю відмовляється від ДВЗ. Старі моделі, як і раніше, будуть випускатися з паливними двигунами.

Раніше повідомляли, що за рахунок радикального зниження вартості акумуляторів до 2025 року електромобілі в США та Європі коштуватимуть дешевше за бензинові авто.
 
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05 07 2017 11:20
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