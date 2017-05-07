Volvo з 2019 року матимуть версію з електричним двигуном

Шведи поки що не говорять про повну відмову від ДВЗ

Volvo Car Group у середу оголосила, що з 2019 року всі нові моделі цієї марки матимуть електричну або гібридну версію.

Шведська компанія заявила, що бере курс на електрифікацію своїх автомобілів. У 2019-2021 роках Volvo Car планує представити п'ять нових моделей - три Volvo і дві Polestar, кожну з яких можна буде придбати в компонуванні з електричним двигуном, - повідомляє Reuters.

Polestar буде окремим брендом, який продаватиме винятково потужні електромобілі й конкуруватиме з Tesla і Mercedes AMG.

У релізі компанії сказано, що це "означає історичний кінець автомобілів, у яких є тільки двигун внутрішнього згоряння".

Це, втім, не означає, що Volvo повністю відмовляється від ДВЗ. Старі моделі, як і раніше, будуть випускатися з паливними двигунами.