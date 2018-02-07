Волинські шахтарі влаштували підземний страйк
"Сьогодні, 2 липня, гірники першої зміни шахти №10 "Нововолинська" відмовилися підніматися на поверхню. Згодом до них приєдналися колеги з другої зміни. Загалом під землею наразі перебуває 47 осіб", - розповідає у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Він пояснив, що до такого кроку гірників підштовхнула заборгованість із заробітної плати за 3 місяці - квітень, травень і червень, а також не бажання влади виділяти кошти на завершення будівництва шахти, яке почалося ще у 1989 році.
"За цей час із бюджету витрачено мільярди. Свого часу один із прем’єр-міністрів кілька разів урочисто відкривав цю шахту, перерізаючи стрічку, але в експлуатацію її так і не було здано. Для завершення потрібно 500 мільйонів гривень – за сучасними мірками, не такі вже й великі кошти… Та, на жаль, держава цього року роботи з будівництва копальні припинила", - зазначив Волинець.
За його словами, шахтарі з різних регіонів країни готуються до чергової акції протесту під стінами Верховної Ради, запланованої на 5 липня.
Нагадаємо, що взимку в Донецькій області шахтарі ДП "Селидіввугілля" заблокували дві дороги і вимагали виплати боргів по зарплаті.
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