ВООЗ передумала призначати Роберта Мугабе послом доброї волі

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус скасував рішення призначити президента Зімбабве Роберта Мугабе послом доброї волі.

22 жовтня на сайті ВООЗ з'явилася заява Гебрейесуса, в якій він оголосив про скасування призначення.

"Я уважно вислухав усіх, хто висловив стурбованість, і почув про різні проблеми. Я також проконсультувався з урядом Зімбабве і ми вирішили, що це буде в кращих інтересах ВООЗ", – йдеться в офіційній заяві.

Глава ВООЗ підкреслив, що його мета – створити "всесвітній рух за охорону здоров'я", який "має працювати для кожного і включати кожного". Він пообіцяв, що буде працювати "з усіма країнами та їхніми лідерами".

Нагадаємо, про рішення призначити послом доброї волі 93-річного президента Зімбабве Роберта Мугабе, якого неодноразово звинувачували в порушенні прав людини, глава ВООЗ оголосив 20 жовтня. Це рішення викликало критику з боку груп, що займаються розвитком охорони здоров'я і захистом прав людини. Вони вказали, зокрема, що при Мугабе система охорони здоров'я Зімбабве була зруйнована.