ВООЗ схвалила перехід України на багаторічне планування постачання вакцин

Всесвітня організації охорони здоров'я позитивно оцінила перехід України на багаторічне планування вакцин і постачання.

ВООЗ зазначила, що нові підходи є запорукою безперебійного постачання безпечних і якісних вакцин на всі рівні, що дозволить поліпшити надання послуг імунізації в кожному медичному закладі країни. Відповідні зміни до постанови №298, які передбачають трирічне планування під час закупівлі вакцин, уряд прийняв у січні 2019 року, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Методика розрахунку потреби вакцин відповідає міжнародним стандартам. В її розробці брали участь ВООЗ і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

У методиці передбачено багаторічне планування національної програми імунізації та створення 25% буферного запасу вакцин з урахуванням потреби як для планових щеплень, так і для посиленої імунізації.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала список глобальних загроз людству у 2019 році: до нього вперше потрапила відмова від щеплень. В організації заявили, що розширення охоплення вакцинацією дозволить уникнути до 1,5 мільйона передчасних смертей на рік по всьому світу.

Відзначимо, що з 28 грудня 2018 по 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли 5 059 людей - 2 042 дорослих та 3 017 дітей. Від ускладнень кору з початку року померли дві людини.

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