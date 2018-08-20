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ВООЗ: Україна – лідер за захворюваністю на кір в Європі

У першій половині 2018 року в Україні захворіли на кір понад 23 тисячі осіб
За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тисячі людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.
ВООЗ: Україна – лідер за захворюваністю на кір в Європі Фото: bukovyna.tv

За перші шість місяців 2018 року в європейському регіоні ВООЗ вірусом кору інфікувалися понад 41 тис. дітей і дорослих, пише DW із посиланням на ВООЗ. Загальна кількість інфікованих за цей період значно перевищує сумарні показники за кожен попередній рік поточного десятиліття. За весь 2017 рік було зареєстровано 23 927 випадків захворювання, а в 2016 році цей показник був найнижчим – 5273 випадків.

За даними щомісячних звітів із країн регіону, цьогоріч від кору вже померли щонайменше 37 осіб. Найбільше померлих від кору в Сербії – 14 осіб.

"Після того, як у 2016 році було зареєстроване найменшу в цьому десятилітті кількість випадків даного захворювання, тепер ми спостерігаємо різке збільшення захворюваності та числа затяжних спалахів", – зазначила директорка Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Цьогоріч у семи країнах європейського регіону ВООЗ була зафіксована понад тисяча випадків інфекції у дітей і дорослих, а також зареєстровані смертельні випадки внаслідок кору. До цих країн належать Греція, Грузія, Італія, Росія, Сербія, Україна та Франція.

З кінця 2017 року майже в усіх областях України медики почали фіксувати різке зростання показників захворюваності на кір. Причиною спалаху кору назвали низький рівень вакцинації серед дітей. На початку червня 2018 року дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір отримали право на безоплатну вакцинацію.

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20 08 2018 23:58
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