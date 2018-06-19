CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВсесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність в Міжнародну класифікацію хвороб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ визнала ігрову залежність психічним розладом
Організація опублікувала одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11)
Фото: careers.microsoft.com
В Міжнародній класифікації хвороб залежність від цифрових та відеоігор описана, як "модель наполегливої або періодичної ігрової поведінки", яка стає настільки великою, що отримує "перевагу над іншими життєвими інтересами", повідомляє DW.
"Такий розлад може бути діагностовано, якщо модель поведінки тягне за собою порушення в особистій, сімейній, соціальній та інших областях і спостерігається протягом щонайменше 12 місяців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у США 9-річний хлопчик застрелив сестру через відеогру.
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